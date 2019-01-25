أخبار مصر | تعرف على شروط الفصل الاجتماعي للمتزوجين والمطلقين في البطاقات التموينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على شروط الفصل الاجتماعي للمتزوجين والمطلقين في البطاقات التموينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمات عدة للمواطنين، منها خدمة الفصل الاجتماعي لاستخراج بطاقة تموينية لأحد الأفراد المقيدين على البطاقة التموينية لأحد الأسر، وتكون منفصلة عن باقي الأفراد.

وأكد مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات الدكتور عمرو مدكور عدة شروط مقدمة من وزارة التموين للفصل الاجتماعي، يمكن توضيحها خلال المقال التالي:

في حالة الزواج:

وفي حالة الزواج يمكن للزوج المقيد بالبطاقة التموينة التوجة إلى أقرب مكتب تابع لوزارة التموين، ويقدم طلب فصل اجتماعي إلى الموظف لإصدار بطاقة تموين جديدة ومنفصلة وبعد ذلك يقوم بإضافة زوجتة بالبطاقة.

الطلاق:

- وفي حالة الطلاق أو الانفصال عن الزوج يمكن للنساء المقيدين بالبطاقة التمونية، حيث يمكن تقديم طلب فصل اجتماعي وإصدار بطاقة تموين وفي حالة وفاة الزوج أيضا.

- ونوضح لكم أيضا في حالة إصدار بطاقة تموين أخرى بعد تقديم طلب بالفصل الاجتماعي لابد أيضا من تفريغ اسم صاحب البطاقة الأخرى من قاعدة البيانات الموجودة بوزارة التموين وتسعى الوزارة أيضا إلى تقديم الحرية لجميع المواطنين للعيش حياة مستقرة.