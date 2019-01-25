وزيرة الصحة: تنشيط عمل مجالس الصحة بالمحافظات للتعرف على تحديات المنظومة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه سيتم تنشيط عمل مجالس الصحة بالمحافظات لتبدأ فى صياغة سياسات صحية تناسب كل محافظة على حدة، على أن يتم متابعتها ودعمها لتوفير نموذج حقيقى للخدمة وفق معايير الجودة .
وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لليوم السابع، إنه مع كل زيارة للمحافظة خلال الفترات المقبلة سيتم عقد اجتماع موسع لاستعراض كافة الأنشطة والتعرف على التحديات ومواجهتها من باب التكامل بين المجلس العام ومجالس الفرعيات.
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