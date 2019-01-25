شكرا لقرائتكم خبر عن 14 شرطا للحصول على بطاقة مزاولة مهنة الغوص.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت غرفة الغوص 14 شرطا يجب توافرها لإستخراج بطاقتي الغرفة ك"مرشد مدرب غوص" أو "سنوركل ومُدرب كايت شراع"، حيث يُمكن لمن يرغب من مُرشدى ومُدربى الغوص والسنوركل التقدم لإصدار بطاقة مُدرب شراع أو كايت أو العكس والجمع فيما بين البطاقتين، بعد الإلتزام بإشتراطات إصدار كل بطاقة بشرط أن لا يجمع المتقدم بين وظيفتى مدير فنى منشأة غوص بجانب عمله كمدير فنى لمنشأة شراع أو كايت.

وكشفت الغرفة في خطابها الموجه للأعضاء عن النماذج والإجراءات الواجب إستيفائها لإصدار بطاقة مزاولة المهنة المعمول بها، لإستخراج بطاقات مزاولة المهنة لمُدربى ومُرشدى الغوص/السنوركل ومُدرب الشراع/ الكايت والمُصور تحت الماء.

وتضمنت الشروط والأوراق المطلوب إصدار بطاقة مزاولة المهنة لمُدربى ومُرشدى الغوص/السنوركل( نموذج رقم A.02 ) مُستوفاه كافة البيانات وتوقيعها من المُدير الفنى ومُعتمدة بختم المركز العُضو بالغُرفة.

صورة شخصية للمتقدمين أول مرة فقط، وصورة من جواز السفر (للأجانِب) أو بطاقة الرقم القومى (للمصريين)، ورُخصة سارية من هيئة ( مُصرح بالتدريس ومُحترف نشط) دولية مُعتمدة وتقديم صورة منها ويستثنى من شرط التدريس مُصور تحت الماء .

كذلك يتطلب التصريح صورة من المؤهل الدراسي لا يقل عن شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية ) والأصل للإطلاع (للمتقدمين لأول مرة)، والتوقيع على الإقرار القانونى( نموذج رقم D.01 )، وإجتياز الإختبار بالنسب والشروط المقررة ويستثنى من ذلك مُصور تحت الماء.

كذلك صورة من بطاقة مزاولة المهنة لمُدربى ومُرشدى الغوص/السنوركل المُصدرة عن العام السابق (إن وُجدت)، وصورة من وثيقة التأمين أو التوقيع على الإقرار المُعد من الغُرفة لذلِك ( نموذج رقم D.02)، والتوقيع على إقرار طلب بطاقة مزاولة المهنة لمُدربى ومُرشدى الغوص (نموذج رقم D.09).

وأيضا صحيفة الحالة الجنائية خالية من الأحكام المخله بالشرف بإسم وزارة السياحة. (للمتقدمين أول مرة)، وتصريح العمل للأجانب أو إيصال تقديم الأوراق ( نموذج 4 أجانب ) على الأقل ( تقديم صورة والأصل للإطلاع)، ورخصة إسعافات أولية سارية من هيئة مُعتمدة من الغرفة وتقديم صورة منها.

واخيرا سداد تكلفة إصدار بطاقة ( مُدرب غوص أو شراع أو كايت 200 جنيه مصرى - مُساعد مُدرب أو مُرشد غوص 150 جنيه مصرى - مدرب / مُرشد سنوركل 120 جنية مصري -بطاقة مصور تحت الماء (تابع لشركة تصوير تحت الماء) 500جنية مصري) - بطاقة مصور تحت الماء (تابع لعضو بالغرفة) مُدرب غوص 200 جنية مصري-مُرشد غوص 150 جنية مصري .