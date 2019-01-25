شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تعديلات فى التعريفة الجمركية الجديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يهدف قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 بإصدار التعريفة الجمركية الذى يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد القادم، إلى مسايرة المستجدات على الساحة الدولية وروعى فى القرار الاخذ بتعديلات النظام المنسق 2017 لتوصيف وتكويد البضائع وفقا للاتفاقية الدولية التى صدرت فى بروكسل فى 14 يونيو 1983، والتى من بين بنودها تسهيل التجارة الدولية وتسهيل وجمع ومقارنة وتحليل الإحصائيات وخاصة تلك المتعلقة بالتجارة الولية، ومن أبرز هذه التعديلات التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية:

1 - إضافة أصناف دولية تخص السلع الغذائية مثل الأسماك والمنتجات السمكية والخضار والفاكهة، وغيرها من أصناف السلع الغذائية الهامة التى تعكس رأى منظمة الأغذية والزراعة العالمية لأغراض الرقابة العالمية على الأمن الغذائى، مما استوجب استحداث بنود رئيسية وبنود فرعية دولية لهذه الأصناف.

2 - إضافة بنود وتعديلات لبعض المنتجات الكيمائية الخطرة لمراقبتها دوليًا تنفيذًا لاتفاقية استكهولم وروتردام واتفاقية حظر انتشار الأسلحة الكيمائية.

3 - استحداث بنود دولية بتعديلات النظام المنسق 207 للأدوية "أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية والمضادات الحيوية "لسهولة التحكم والرقابة على العقاقير المخدرة وفى اطار خطة الدولة لتوفير العلاج والرعاية الصحية وسبل العلاج ولتخفيف العبء عن المرضى تم افراد بنود محلية من البنود الدولية للأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية وإعفائها من الضريبة الجمركية بد أخذ رأى وزارة الصحة.

4: إضافة أصناف دولية مرتبطة بالإنتاج الزراعى كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية واستحداث بنود محلية من البنود الدولية بفئة مخفضة بنسبة 5% وذلك تشجيعًا على زيادة الصادرات الزراعية.

5: نظرا لزيادة حجم التجارة العالمية على صنف الاخشاب ومصنوعاته فقد تم الأخذ بتعديلات النظام المنسق 2018، حيث تم التوسع فى نطاق البنود واستحداث بنود جديدة لمنتجات الغابات والخاصة بأنواع الأخشاب بفئة ضريبة 40% على غرار الأصناف الأخرى من الصناعات الخشبية للوصول إلى صورة واضحة لأنماط تجارة الأخشاب عالميًا وخاصة الأنواع الاستوائية على سبيل المثل أدوات مائدة مطبخ وأنواع الخبز وعيدان تناول الطعام.

6 - استحداث بند دولى للمبات اليد وتشجيعا لصناعة لمبات اليد فى مصر فقد تم إفراد فقرات محلية جديدة للأجزاء الداخلة فى صناعة لمبات اليد بفئة معفى للصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية بهدف التشجيع على توفير الطاقة

7 - استحداث بند دولى للسيارات التى تعمل بمحرك كهربائى وتشجيعًا لاستخدام هذه النوعية من السيارات فقد تم إعفاؤها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة.

8- تخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 35% من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية على السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى بهدف تشجيع استخدام بدائل الوقود.

9- تخفيض الضريبة الجمركية بجدول التعريفة الجمركية على السيارات المستحدثة دوليًا والتى تعمل بالمحركات المزدوجة "كهرباء/بنزينط تشجيعًا للاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

10 - مراعاة تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التى تدخل كليًا أو جزئيًا فى إنتاجها.

11 - إضافة قرارات رئيس الجمهورية أرقام 69 لسنة 2015 و25 و538 لسنة 2016 بشأن تعديل فئات الضريبة الجمركية على بعض السلع الاستهلاكية دون المساس بالسلع الاساسية لمحدودى الدخل.