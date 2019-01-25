شكرا لقرائتكم خبر عن "تأسيسية الإعلاميين" تعلن عن تجاوزها الألف عضو بجداول النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة وكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، إن لجنة القيد مستمرة فى فرز طلبات المتقدمين للقيد بالنقابة، مضيفًا أنه سيتم اعتماد محضر قيد 31 والذى يضم 108 متقدمين خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف طارق سعدة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن عدد الذين تم قيدهم بجداول النقابة تجاوزت الألف عضوية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تعقد النقابة أول جمعية عمومية لاختيار أول مجلس نقابة حال اكتمال عدد الأعضاء لـ1500 عضو.