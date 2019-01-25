شكرا لقرائتكم خبر عن حماس ترفع كارت أحمر لقطر..الحركة ترفض استقبال 15 مليون دولار من الدوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مؤشر على عدم ثقة الفصائل الفلسطينية فى الدور المشبوه الذى تلعبه إمارة قطر فى الملف الفلسطينى، رفضت حركة حماس السماح لقطر بإرسال مساعدات نقدية قيمتها 15 مليون دولار إلى قطاع غزة.

وقال خليل الحية القيادي بحماس فى غزة اليوم الخميس إن إسرائيل خرقت اتفاقات سابقة توسطت فيها قطر ، فى إشارة إلى عدم ثقة الحركة فى طبيعة الدور القطرى وحقيقة علاقته مع تل أبيب، مضيفاً أن حماس أبلغت سفير قطر محمد العمادي أنها رفضت الأموال "ردا على سياسة الاحتلال".

وأعرب الخبير الاقتصادي في غزة محمد أبو جياب عن اعتقاده بأن قطر أبلغت قادة حماس بأن إسرائيل وضعت شروطا جديدة بشأن آلية دفع الأموال، ورفض المسؤولون الإسرائيليون التعليق.

وأعاقت إسرائيل في بادئ الأمر أحدث تحويل قطري للأموال قبل أن تتراجع عن موقفها اليوم بعدما قبلت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "توصية" من الجيش الإسرائيلي بالسماح بدخول الأموال.