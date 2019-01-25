شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب دخول مصر عصر المونوريل.. تعرف على مواصفاته × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب مصر من دخول عصر المونوريل والتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر، يقدم ”الخليج 365” فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن المونوريل ومواصفاته والمقصود به.
1ـ المونوريل عبارة قطار مكهرب يسير على خط حديدى إحدى القضبان.
2ـ قضبان الخط الحديدى الذى يسير عليه المونوريل تكون على مسار علوى.
3ـ المسار العلوى الذى يسير عليه المونوريل عبارة عن كوبرى ممتد لا يتضمن أى تقاطعات مرورية.
4ـ تكلفة تنفيذ 1 كم من المونوريل تزيد حوالى 30% عن تنفيذ 1 كم من المترو السطحى الذى يسير على سطح الأرض فى مسارات منعزلة.
5ـ تكلفة تنفيذ 1 كم من المونوريل تقل حوالى 20% عن تنفيذ 1 كم من مترو الأنفاق الذى يسير تحت الأرض.
6ـ سعة قطار المونوريل من أعداد الركاب التى ينقلها تمثل 75% تقريبًا من سعة المترو السطحى أو المنفذ تحت الأرض.
كانت هذه تفاصيل خبر مع اقتراب دخول مصر عصر المونوريل.. تعرف على مواصفاته × 6 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.