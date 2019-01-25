شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب دخول مصر عصر المونوريل.. تعرف على مواصفاته × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع اقتراب مصر من دخول عصر المونوريل والتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتنفيذ مشروعى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر، يقدم ”الخليج 365” فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن المونوريل ومواصفاته والمقصود به.

1ـ المونوريل عبارة قطار مكهرب يسير على خط حديدى إحدى القضبان.

2ـ قضبان الخط الحديدى الذى يسير عليه المونوريل تكون على مسار علوى.

3ـ المسار العلوى الذى يسير عليه المونوريل عبارة عن كوبرى ممتد لا يتضمن أى تقاطعات مرورية.

4ـ تكلفة تنفيذ 1 كم من المونوريل تزيد حوالى 30% عن تنفيذ 1 كم من المترو السطحى الذى يسير على سطح الأرض فى مسارات منعزلة.

5ـ تكلفة تنفيذ 1 كم من المونوريل تقل حوالى 20% عن تنفيذ 1 كم من مترو الأنفاق الذى يسير تحت الأرض.

6ـ سعة قطار المونوريل من أعداد الركاب التى ينقلها تمثل 75% تقريبًا من سعة المترو السطحى أو المنفذ تحت الأرض.