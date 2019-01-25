شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح أول مدينة حرفيين صديقة للبيئة غدًا السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهل بشائر الخير، غدًا السبت، بافتتاح مشروع المرحلة الأولى من أول مدينة حرفيين صديقة للبيئة بالغردقة.

ويفتتح وزير الأوقاف، المرحلة الاولى من المشروع بواقع 400 ورشة ومعرض؛ تشمل مجمعًا خدميًا وترفيهيًا للمقيمين ولزائرى المشروع من المنتفعين، بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

وتتولى المجموعة الوطنية لاستثمارات اللوقاف، الذراع التنفيذى لهيئة ووزارة الأوقاف تنفيذ المشروع.

ويمتاز المشروع بموقع متميز فى ممر رئيسى، ويمتد المشروع على مساحة 60 فدان شاملة الـ3 مراحل، والتى تتضمن ورش بالداخل ومعارض فى الواجهة والتى تقابل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتابعة لهيئة التنمية الصناعية، ومطار الغردقة، والتى تقع على الطريق الجديد لمكاتى على المنطقة المتوسطة للبحر الأحمر فى ممر سفاجة وسهل حشيش.

قال الدكتور شريف محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، لـ"الخليج 365"، إن المشروع سيتم افتتاحه الجمعة المقبلة من قبل وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر، وبحضور رئيس هيئة الأوقاف وعدد كبير من القيادات المعنية.

وأضاف مصطفى، أن المدينة تمثل سابقة هى الأولى من نوعها من حيث كونها مدينة صناعية صديقة للبيئة.

وأشار مصطفى، إلى أن مجموعة الأوقاف تسابق الزمن لتقديم الخدمة على أكمل وجه وتسليم المشروعات فى موعدها، مشيرًا لأن الشركة تقدر قيمة المشروع ولذلك سوف تتقدم بطلب كمستهلك رغم أنها المنفذة للحصول على تخصيص معرض لمنتجاتها وعددًا من الورش للمشاركة بأعمالها فى مدينة الحرفيين حتى لو كان فى مزاد علنى، حيث ستشكل المدينة مع ما يجاورها من خدمات وقطاعات إنتاجية منطقة جاذبة للاستثمار، ومستقبل واعد تستحقه محافظة البحر الأحمر.

وقال "مصطفى"، إن المدينة تشمل بعض القطاعات الخدمية والترفيهية والملاهى والكافيهات لتوفير جانب ترفيهى لرواد المدينة الذين يصطحبون اطفالهم، لافتًا إلى أن الوزير يتابع العمل لحظة بلحظة لإتمام العمل على أكمل وجه وتسهيل إجراءات التنفيذ.