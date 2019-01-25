شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية: رجال الشرطة يسطرون بدمائهم بطولات مشرفة حفاظاً على الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التهنئة إلى جميع أعضاء هيئة الشرطة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين والصف والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية، بمناسبة عيد الشرطة الـ67، وجميع من أوفوا العطاء، كما وجه التحية لأسر شهداء الشرطة الأبطال .

وأكد وزير الداخلية، أن تلك المناسبة تُعد ملحمة بطولية خالدة قادها رجال الشرطة فى وجه المُحتل، ورسخت معانى عطاء لا ينقطع من رجال الشرطة الأوفياء الذين يحملون رسالة الأمن، ويسطرون بدمائهم بطولات مشرفة حفاظاً على الأمن الوطن والمواطنين، لتحيا مصر دائماً آمنة مستقرة .