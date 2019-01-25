أخبار مصر | خلال ساعات.. انطلاق أولى رحلات "مصر للطيران" من مطار سفنكس إلى مدن سياحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال ساعات.. انطلاق أولى رحلات "مصر للطيران" من مطار سفنكس إلى مدن سياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق أولى رحلات شركة مصر للطيران الداخلي من مطار سفنكس الدولى، اليوم الجمعة، على أن يشهد المطار 15 رحلة أسبوعيا، في فترة إجازة نصف العام الدراسي، والتي تبدأ من 25 يناير حتى 9 فبراير، على أن يتم تسيير رحلات إلى مطارات الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة.

وقال مصدر بشركة مصر للطيران، رفض ذكر اسمه، إن الحجز على رحلات الشركة الداخلية من مطار سفنكس إلى المطارات الأخرى شهد إقبالا كثيفا للحجز، بنسبة امتلاء تصل إلى 100% خاصة رحلات الأقصر وأسوان نظرًا لطبيعة الفصل الحالي، وإقبال متوسط على رحلات شرم الشيخ والغردقة.

وأشار مصدر إلى أنه لا توجد حاليا عروض على الرحلات الداخلية من مطار سفنكس إلى المطارات الأخرى، ولكن بطبيعة الحال فإن أسعار التذاكر للسفر من مطار سفنكس أقل من السفر عبر مطار القاهرة الدولي.

ويعتبر مطار سفنكس في قلب القاهرة وسيقدم خدماته لمنطقة الجيزة والهرم وأكتوبر ومحافظات بنى سويف والفيوم، حيث يبعد 12 كيلومترا عن منطقة الأهرامات، كما يسهم وجود المطار قرب المزارات السياحية في القاهرة في تنشيط سياحة اليوم الواحد.