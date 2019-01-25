أخبار مصر | 5 مستندات مطلوبة للترشح على مقعد أشمون بـ"تكميلية النواب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مستندات مطلوبة للترشح على مقعد أشمون بـ"تكميلية النواب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يقدم المرشحون على مقعد دائرة أشمون بالمنوفية، في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، عدد من الأوراق والمستندات، طبقًا لقانون المجلس، ترفق جميعها مع طلب الترشح على المقعد.
يبدأ تقديم هذه الأوراق والمستندات الأحد المقبل ولمدة 8 أيام، إلى لجنة الانتخابات بمحكمة شبين الكوم بالمنوفية، حيث تجرى الانتخابات بالنسبة للمصريين فى الخارج يومى 1، و2 مارس، وتصويت المصريين فى الداخل يومى و10، و11 مارس، وفى حالة الإعادة تكون عملية تصويت المصريين بالخارج 5، و6 أبريل، وفى الداخل 14، و15 أبريل.
وتنص المادتان "10" و"11" من قانون مجلس النواب على الأوراق والمستندات الواجب توافرها مع المواطن المرشح لشغل عضوية البرلمان وهى:
1 - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.
2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3 - بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.
4 - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
5 - الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
6 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
7 - إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
8 - تقرير بالكشف الطبى على الحالة النفسية والبدنية وتحليل المخدرات من المستشفيات التى تحددها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الصحة.
9 - ملء النماذج التى اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
10- الاستقالة فى حالة المرشح من رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية وأعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.
وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر الصحفي، دعوة الناخبين بمركز أشمون محافظة المنوفية لخلو المقعد بوفاة شاغله، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت كتابا من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في 19 يناير الجاري بخلو مقعد النائب محمود الخشن عن المقعد الفردي بالدائرة الخامسة مركز أشمون بمحافظة المنوفية لوفاته، وطلب إعمال المادة 8 من الدستور، وقانون مجلس النواب بشأن خلو مقعد أحد النواب بمجلس النواب بالنظام الفردي بأن يتم إجراء انتخابات تكميلية حيث يستكمل العضو الجديد فترة العضو سلفه.
وقررت مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات إجراء انتخابات تكميلية بالنظام الفردي بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، ودعوة الناخبين للاقتراع، وأن يكون الجدول الزمني لتصويت المصريين بالخارج يومي 1، و2 مارس، وتصويت المصريين في الداخلي يومي و10، و11 مارس، وفي حالة الإعادة تكون عملية تصويت المصريين بالخارج 5، و6 أبريل، وفي الداخل 14، و15 أبريل.
وفي سياق متصل وجه المستشار لاشين إبراهيم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد متمنيًا له التوفيق والسداد له وعلى مصر تحت قيادته وأن يوفقه في كل خطواته نحو تقدمها ورفعتها، وكذلك تهنئة الأخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد.
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