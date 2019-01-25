أخبار مصر | 5 مستندات مطلوبة للترشح على مقعد أشمون بـ"تكميلية النواب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مستندات مطلوبة للترشح على مقعد أشمون بـ"تكميلية النواب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم المرشحون على مقعد دائرة أشمون بالمنوفية، في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب، عدد من الأوراق والمستندات، طبقًا لقانون المجلس، ترفق جميعها مع طلب الترشح على المقعد.

يبدأ تقديم هذه الأوراق والمستندات الأحد المقبل ولمدة 8 أيام، إلى لجنة الانتخابات بمحكمة شبين الكوم بالمنوفية، حيث تجرى الانتخابات بالنسبة للمصريين فى الخارج يومى 1، و2 مارس، وتصويت المصريين فى الداخل يومى و10، و11 مارس، وفى حالة الإعادة تكون عملية تصويت المصريين بالخارج 5، و6 أبريل، وفى الداخل 14، و15 أبريل.

وتنص المادتان "10" و"11" من قانون مجلس النواب على الأوراق والمستندات الواجب توافرها مع المواطن المرشح لشغل عضوية البرلمان وهى:

1 - بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية.

2 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

3 - بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب واسم هذا الحزب.

4 - إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

5 - الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

6 - شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الاعفاء من أدائها طبقاً للقانون.

7 - إيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

8 - تقرير بالكشف الطبى على الحالة النفسية والبدنية وتحليل المخدرات من المستشفيات التى تحددها الهيئة الوطنية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

9 - ملء النماذج التى اللجنة العليا للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

10- الاستقالة فى حالة المرشح من رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية وأعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.