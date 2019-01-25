أخبار مصر | حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 25/1/2019 في مدن ومحافظات مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 25/1/2019 في مدن ومحافظات مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

كما توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بدء انخفاض درجات الحرارة بمعدل 4 درجات الأحد المقبل، مشيرًا إلى ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى فى نفس هذا الوقت من العام بمعدل درجتين مئويتين الجمعة والسبت.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية، إن هناك نشاطاً للرياح مثيراً للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة يصل إلى حد العاصفة على الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية اليوم الخميس، متوقعا انخفاض سرعة الرياح غدا الجمعة.

وفيما يتعلق بعمل اللجنة الخاصة بوصف مناخ مصر نهاية العام الجاري، أكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، انتهاء اللجنة من أعمالها بنهاية العام الجاري.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 22

شبين الكوم 11 21

طنطا 12 21

دمنهور 10 21

الإسكندرية 09 22

بلطيم 10 22

مطروح 09 20

السلوم 09 20

سيوة 09 23

بورسعيد 12 20

دمياط 12 20

الزقازيق 13 21

الإسماعيلية 10 22

السويس 12 21

العريش 07 21

رفح 07 22

رأس سدر 13 19

نخل 05 21

نويبع 17 23

طابا 14 21

كاترين 05 17

الطور 14 23

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 13 25

مرسى علم 13 24

الفيوم 11 24

بني سويف 11 24

المنيا 12 24

أسيوط 10 24

سوهاج 10 25

قنا 10 26

الأقصر 08 27

أسوان 09 29

أبوسمبل 10 29

الوادي الجديد 05 26

شلاتين 15 28

أبو رماد 14 25

رأس حدربة 16 26

حلايب 17 26