مصر | "صور ومحادثات جنسية".. تفاصيل تحقيقات النيابة عن وكر "الفتيات الثلاث" بشارع الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صور ومحادثات جنسية".. تفاصيل تحقيقات النيابة عن وكر "الفتيات الثلاث" بشارع الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضافت التحقيقات أن الثلاثة فتيات يتواجدن يوميًا داخل الكافية المشار إليه من الساعة 12 بعد منتصف الليل، حتي الساعة السادسة صباحا، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام من رواد الكافيه، والاتفاق معهم على ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي.
وأشارت التحقيقات إلى أنه بفحص هواتفهن عثر على رسائل ومحادثات تفيد بممارستهن الرذيلة بمقابل مادي، كما عثر على صور مخلة لهن، وقررت النيابة حبسهن أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
كان ضباط مباحث الأداب بمديرية أمن الجيزة، برئاسة العميد طارق حمزة مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، قد تمكنوا من القبض على شبكة دعارة مكونة من 3 فتيات داخل إحدي الكافيهات الشهيرة بشارع الهرم، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتوصلت تحريات العقيد محمد سعيد متولي وكيل إدارة مباحث الأداب بالجيزة، إلى تواجد 3 فتيات داخل إحدي الكافيهات الشهيرة بشارع الهرم دائرة قسم شرطة الطالبية، يوميا من الساعة 12 بعد منتصف الليل، حتي الساعة السادسة صباحًا، لممارسة الدعارة مع رواد الكافيه راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي.
وبالتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد قوة أمنية ومداهمة الكافيه المشار إليه والقبض، وعثر بحوزتهن على مبالغ مالية، وبسؤالهن أنكرن الاتهامات الموجهة لهن، وبفحص هواتفهن عثر على محادثات تتضمن الإتفاق على ممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام بمقابل مادي كما عثر على صور مخلة لهن، وتم التحفظ على هواتفهن وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، وأحالهن اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.
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