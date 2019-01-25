شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: «مخالفات نزلة السمان» تقع فوق «معبد أثري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر مسؤولة إن العقارات المخالفة فى منطقة نزلة السمان الملاصقة لهضبة الأهرامات بالجيزة، والتى تمت إزالتها بمعرفة المحافظة بغطاء من قوات الأمن، تقع أمام

الهرم الأكبر فوق المعبد الجنائزى الذى يعرف بـ«معبد الوادى»، وإن هذه العقارات خالفت القواعد المعمول بها، وأن بناءها تعد على حرم الآثار، موضحة أن إزالة العقارات تأتى فى إطار عملية الكشف عن المعبد، والتى تنفذ بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، فى إطار تطوير شامل لمنطقة هضبة الأهرامات بالكامل.

وأضافت، أن وزارة الإسكان تعمل حاليا بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، على حفر نفق على طريق القاهرة- الفيوم، والذى يعد بمثابة «ضربة البداية» فى إطار تطوير منطقة هضبة الأهرام، والذى سيساعد على تيسير حركة الدخول إلى منطقة الأهرامات والمتحف الكبير دون عوائق، مشيرة إلى أن المخطط يهدف إلى تطوير منطقة نزلة السمان، وتحويلها إلى متحف مفتوح ومنطقة سياحية عالمية، خاصة فى ظل وجود المتحف الكبير بها، بالإضافة إلى المناطق الأثرية الأخرى المعروفة.

وأوضحت المصادر أن المخطط يتيح تكوين رؤية بصرية مميزة عن طريق التدرج الفراغى والتدرج فى الارتفاع والربط البصرى بين مكونات المشروع، وإتاحة رؤية «بانورامية»

لمنطقة الأهرامات.