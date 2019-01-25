شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكرون» يبدأ زيارته الأولى لمصر الأحد بمرافقة وفد «رفيع المستوى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارة رسمية لمصر، الأحد المقبل، تستمر 3 أيام، وتعتبر الزيارة الأولى لماكرون منذ توليه الحكم عام ٢٠١٧، وتأتى الزيارة وسط انطلاق فعاليات العام الثقافى الفرنسى المصرى لعام 2019، بمناسبة الذكرى السنوية الـ150 لافتتاح قناة السويس.

ومن المقرر أن تبحث القمة المصرية - الفرنسية سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، والتعاون فى مكافحة الإرهاب والتصدى للهجرة غير الشرعية، والملفات الإقليمية كالقضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع باليمن، بالإضافة إلى الأزمة الليبية التى ستكون حاضرة على جدول الأعمال.

وستتناول المباحثات كل الموضوعات الإقليمية المعنية بها مصر فى المقام الأول، وكذلك أوروبا وفرنسا بوجه خاص، كما سيتم التباحث بشأن العلاقات الثنائية التى شهدت تطوراً كبيراً، مؤخراً، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادى والعسكرى.

ويرافق الرئيس الفرنسى وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الاقتصاديين وممثلى كبرى شركات بلاده المتخصصة فى الطاقة والصحة والبنية التحتية، إذ من المقرر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى مجالات الصحة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتعليم،

وسيتم إجراء مباحثات مع بعض وزراء المجموعة الاقتصادية المصرية، وتنظيم منتدى استثمارى يحضره عدد من الوزراء ورجال أعمال البلدين.

وتبلغ الاستثمارات الفرنسية فى مصر ٤٫٢ مليار يورو، من خلال ١٦٢ شركة يعمل بها ٣٣ ألف عامل، بينما يصل حجم التبادل التجارى لـ٢٫٧ مليار يورو.