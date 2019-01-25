شكرا لقرائتكم خبر عن فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن إدارة الحركة بالميناء قررت في العاشرة من مساء الخميس فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجوية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.

وبدأت إدارات الميناء المختصة فوراً بالسماح بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل آمن.