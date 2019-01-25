شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى يشارك فى اختراع مادة تمهد الطريق لـ«ثورة إلكترونية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «نانوتك إينرچى» بالولايات المتحدة الأمريكية، منذ أيام، عن إنجاز تقنى بإعلانها أول براءة اختراع لمادة «الجرافين» فى العالم، والذى تعود بدايته فى الشركة لعام ٢٠٠٢ من قبل الدكتور ريتشارد كانير، المؤسس المشارك بالشركة، أستاذ العلوم وعلوم المواد والهندسة بجامعة كاليفورنيا، وشارك باحث مصرى هو الدكتور ماهر القاضى، رئيس قسم الأبحاث بالشركة، فى هذا الإنجاز الكبير.

وقال القاضى: «تمتلك الشركة أول براءة اختراع للجرافين فى العالم». وأضاف، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيسبوك»: «الجرافين يسميها البعض (المادة العجيبة) لما لها من خواص كهربية وضوئية فريدة تجعلها من المواد المرشحة لإحداث نقلة ثورية فى تكنولوجيا الإلكترونيات، ويتكون الجرافين عند ارتباط ذرات الكربون مع بعضها فى شكل سداسى مثل خلية النحل، ورغم مرونته العالية إلا أنه من أقوى المواد المعروفة على الإطلاق، فهو أقوى من الصلب بحوالى 200 مرة، وهو أول ماده ثنائية الأبعاد تم اكتشافها ولها سمك ذرة واحدة من الكربون، وبذلك تعتبر أرفع مادة عرفها التاريخ».