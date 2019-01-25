شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط» بالمعرض: «السادات» كان ظاهرة لن تتكرر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الإنسان يلتزم الصمت فى أحيان كثيرة عن بعض الأمور باعتباره مسؤولاً فى الدولة، ولا يتطرق إليها إلا فى حدود ما هو مسموح به.

ووصف «أبوالغيط»، خلال مناقشة كتابه «شاهد على الحرب والسلام»، بمعرض الكتاب، أمس، الدبلوماسية المصرية والسياسة الخارجية بأنها «التاريخ والجغرافيا والثقافة لمصر»، قائلاً: «عندما أكون مندوباً لمصر خارجياً فأنا خادم مصرى للعرب جميعاً وليس مصر فقط، لكن تأتى مصر فى المقدمة».

وأضاف أن مسؤولية الحفاظ على أسرار الدولة تُعد المهمة الكبرى لوزير خارجيتها، الذى يظل مقيداً مبتعداً عن قول الحقائق كما هى، لكن ثورة 25 يناير وما تبعها هى ما حفزه لتوثيق أحداث 46 عاماً قضاها فى العمل الدبلوماسى المصرى.

وتابع: «المُقرَّبون منى نصحونى بكتابة رأيى وسرد الحقائق، واستجبت لتلك النداءات، ولاسيّما بعد طلب من زوجتى، فقررت أن أصدر كتابين، أولهما بعنوان: (شهادتى)، والثانى: (شاهد على الحرب والسلام)».

وواصل: «الكتابان يتناولان حياتى رغبة منى فى كتابة وتوثيق أهم الأحداث التى عاصرتها مهما كلفنى الأمر من مخاطر، وقد لعب الحظ دوراً كبيراً فى حياتى، وكان من أهمه اختيار أحمد ماهر لى للذهاب إلى كامب ديفيد، فشاهدت عملية السلام، كما كان لى حظ أيضاً حين اختارنى أحمد ماهر أيضاً عام 1971 مستشاراً للأمن القومى، فكنت شاهداً على عملية الإعداد للحرب».

ووصف الأمين العام للجامعة العربية الدور الذى لعبته السياسة الخارجية المصرية خلال أحداث حرب 1973 بأن السادات كان قائداً وظاهرة تأتى كل مائة عام، ولن يتكرر فى تاريخ مصر، مشبهاً إياه بشخصيات رئيس الوزراء البريطانى إبان الحرب العالمية الثانية، «تشرشل»، ومصطفى كمال أتاتورك والحاكم الفرنسى شارل ديجول.

ولفت «أبوالغيط» إلى أن كتابه يتناول فى جزئه الأول أحداث الحرب حتى نهاية 1973، وفى الثانى يتعرض لعمليات السلام التى امتدت حتى نهاية السبعينيات، وتحديداً فترة زيارة السادات إلى إسرائيل، وحضور «أبوالغيط» مؤتمر كامب ديفيد للسلام، حينما كان فى بدايات عمله بالسياسة الخارجية.

وطلب «أبوالغيط» من الحضور قراءة كتابه «شاهد على الحرب والسلام»، بكل دقة، لأنه يتناول المحضر الموضوعى الصادق لحديث الرئيس السادات مع مجموعة الوزراء ومجلس الأمن المصرى، يوم 30 سبتمبر 1973، وقوله: «إسرائيل ترانا جثة هامدة، ولكننا سنفتح الطريق إلى تحرير سيناء على مراحل، وسنفاجئ العالم بحرب تحرير كاملة»، مضيفاً: «خطة السلام كانت متقنة على عكس ما ادّعى البعض بأنها كانت خاطئة».

فى سياق متصل، أكد السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن كل الملفات مطروحة على القمة العربية الأوروبية، المقرر عقدها فى مصر فبراير المقبل.

وقال، خلال ندوة عقدها، أمس، بمعرض الكتاب، تحت عنوان: «مستقبل العرب فى عالم متغير»: «القمة قد تناقش الهجرة غير الشرعية والتعاون الأمنى والاقتصادى ومكافحة الإرهاب.