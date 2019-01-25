شكرا لقرائتكم خبر عن سمير مرقص: اندهشت من الإقبال الكبير علي معرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سمير مرقص المفكر السياسي، أنه فوجئ بالاقبال الكبير على معرض الكتاب هذا العام رغم نقله إلى التجمع الخامس.

وأشاد سمير مرقص خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، بالتنظيم وتسهيل المواصلات على المواطنين من خلال توافر شبكة مواصلات في كل مكان وحتي أمام معرض الكتاب القديم في أرض المعارض لتسهيل وصول الزوار إلى المعرض في مكانه الجديد.

وقال سمير مرقص المفكر السياسي إن المعرض شهد اقبالا كبيرا من القراء وكذلك من الكتاب ودور النشر المختلفة سواء العربية أو الأجنبية مؤكدا إن الاقبال كان جيدا ايضا على الندوات التي تقام خلال فترة إقامة المعرض.