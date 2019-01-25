شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط ومدير الأمن يوزعان باقات الورود على قوات الشرطة والجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، يرافقه اللواء عمر عبدالعال، مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد، واللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، بتفقد الأكمنة والتمركزات الأمنية وتوزيع باقات الورود على قوات الشرطة والجيش ببعض التمركزات الأمنية بالمحافظة وتقديم التهانى بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 67 وذكرى ثورة 25 يناير.

رافق المحافظ خلال توزيع الورود المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام، محافظة أسيوط واللواء منتصر عويضة، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد طارق مصطفى وكيل فرع جهاز الامن الوطنى بالمحافظة والعميد عصام غانم مدير فرع الأمن العام.

وتفقد المحافظ ومرافقوه الأكمنة الأمنية، أمام ديوان عام المحافظة وبميدان الحرب والسلام وامام مدرسة ناصر وبميدان المحطة وبميدان البنوك وقامو بتوزيع الورود على الضباط والجنود بالتمركزات وتقديم التهانى لهم.

وأكد محافظ أسيوط أن «احتفالات الشرطة تعيد إلى اذهاننا بطولات رجال الشرطة البواسل في مواجهة العدو الغاشم والدفاع عن أرضنا الغالية»، مشيرًا إلى دور رجال الشرطة في حفظ أمن واستقرار البلاد والحفاظ على مشروعات التنمية والدفع بعجلة الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق التنمية المنشودة وتنفيذ برامج التنمية المستدامة في كافة القطاعات، منوها إلى أن توزيع الورود على رجال الشرطة والجيش بالأكمنة الأمنية هو ادخل البهجة والسعادة على رجال الشرطة الساهرين على أمن واستقرار البلاد والرفع من روحهم المعنوية لتحقيق أعلى معدلات اليقظة والكفاءة.

كما أشاد محافظ أسيوط «بدور رجال القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية والدفاع عن مصرنا ضد أي اعتداء داخلى أو خارجى يدا بيد مع رجال الشرطة البواسل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى قائد مسيرة التنمية والعطاء».