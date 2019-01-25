شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث التعاون العسكرى مع نظيره النيوزيلندى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أمس، نظيره النيوزيلندى، رون مارك، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة فى البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد «زكى» على عمق العلاقات والروابط العسكرية التى تربط بين مصر والجانب النيوزيلندى، متمنياً مزيداً من التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع النيوزيلندى عن بالغ امتنانه للقوات المسلحة المصرية والجهود التى تبذلها من أجل الأمن القومى العربى والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، مشيراً إلى حرص بلاده على زيادة آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة فى الجانبين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير النيوزيلندى بالقاهرة.