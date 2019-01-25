شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات البرلمان» تناقش قانون «ضرائب الإعلانات الإلكترونية» الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة تبدأ، الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية، المعروف إعلاميا بقانون التجارة الإلكترونية، المقدم من حزب مستقبل وطن، والذى يهدف إلى تنظيم عمليات البيع والشراء الإلكترونية وفرض ضرائب عليها، موضحاً أن مشروع القانون لن يفرض ضرائب على مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى كما تردد، وإنما على الإعلانات التى تنشر على جميع المواقع الإلكترونية التى تعمل فى مصر، مثل «ياهو» و«جوجل»، مشيراً إلى أن الهدف من التشريع ليس فرض ضرائب فقط، وإنما يهدف أولاً إلى حماية بيانات المواطنين من عمليات النصب على تلك المواقع.

وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الحكومة أبلغت البرلمان، فى وقت سابق، بإعداد مشروع قانون ينظم التجارة الإلكترونية، لكنها لم ترسله إلى المجلس حتى الآن، ولذلك قررت اللجنة بدء مناقشة المشروع المقدم من حزب مستقبل وطن للاتفاق مبدئياً على مواده وبعدها تتم مناقشة تقدير الضرائب على المواقع فى مناقشات مشتركة مع لجنة الخطة والموازنة.

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة طالبت الحكومة أكثر من مرة بإرسال مشروعها الخاص بمكافحة الجريمة الإلكترونية لمناقشته مع المشروع المقدم من حزب مستقبل وطن، لكنها لم ترسله حتى الآن، موضحاً أن عمليات البيع والشراء على شبكة الإنترنت فى تزايد مستمر طوال الفترة الماضية، ولذلك كان لابد من التدخل التشريعى لتنظيمها وفرض ضرائب عليها، مؤكداً أن المشروع سيفرض ضرائب على كل العمليات التى تجرى على المواقع، سواء كانت بيعاً أو شراءً أو دفع فواتير.