شكرا لقرائتكم خبر عن «المناخ والبيئة وبريكست» تخيم على منتدى «دافوس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خيمت قضايا البيئة والتغير المناخى، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «بريكست» على ثالث أيام منتدى دافوس بسويسرا، والذى ينتهى اليوم، وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من «خسارة السباق» فى مواجهة وتيرة التغير المناخى بسبب غياب الإرادة السياسية.

وقال نائب الرئيس الصينى، وانج كيشان، أمس الأول، إن اقتصاد بلاده يواصل تحقيق نمو مستدام رغم الشكوك العالمية، بعد أيام من تسجيل ثانى أكبر اقتصاد بالعالم أضعف نمو له فى نحو 3 عقود، فيما حذرت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، أمس، من أن التباطؤ الحالى باقتصاد الصين، «قد يشكل خطراً رئيسياً» إذا بدأ الاتجاه الهبوطى فى التسارع.

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأول، أنها تعمل لـ«خروج منظم» لبريطانيا من الاتحاد الأوروبى، فى 29 مارس المقبل.

وواصل وفد مصر المشارك فى المنتدى، لقاءاته مع كبار مسؤولى الدول المشاركة للتباحث حول مجالات التعاون معها، والتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان، الرئيس السويسرى، أولى مورير، لبحث مجالات التعاون المشترك، ومقترحات زيادة الاستثمارات السويسرية فى مصر.

وعقد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات ثنائية موسعة، مع جى بارميلان، المستشار الفيدرالى لشؤون الاقتصاد والبحث والتعليم السويسرى، استعرضا خلالها استراتيجية مصر فى التنمية الصناعية والمشروعات الإنمائية، والإطار العام للتعاون المقترح بهذا الصدد والحوافز التى يمكن تقديمها حال وجود عروض جادة، ووعد الجانب السويسرى بالتباحث مع تجمعات الصناعة والأعمال السويسرية للتعرف على الفرص المتاحة فى هذا الشأن.

والتقى نصار أيضاً وزير التجارة الدولية البريطانى، ليام فوكس، حيث تناولا العلاقات الاقتصادية بين بلديهما وسبل تعزيزها خاصة فى ظل قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبى، حيث أكد نصار حرص القاهرة على استمرار وتيرة علاقاتها الاستراتيجية مع لندن.

وشهدت أروقة المؤتمر التقاط صور تذكارية بين مدبولى وشاب مصرى يدعى مصطفى أمين، استجابة لطلب الأخير الذى يشارك فى المنتدى باعتباره أحد النابغين فى ريادة الأعمال.