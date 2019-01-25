شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «دفاع النواب»: الأمن الداخلي ليس مسؤولية الشرطة فقط ولكن الشعب أيضًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، إنه يحق للشعب المصري تقديم التحية لرجال الأمن فهم يقدمون الخدمات لنا منذ الولادة حتى شهادة الوفاة.

وقال «عامر» في مداخلة هاتفية برنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الخميس، إنه يوصي شعب مصر أن الأمن الداخلي ليس مسؤولية الشرطة فقط ولكنه مسؤولية الشعب أيضاً، ويكمل الأمن الداخلي الانضباط الذي يجب أن يسود في الشارع والقوانين أيضا.

وشدد«عامر» على ضرورة عودة القيم المصرية التي طالما سادت المجتمع المصري، ويجب على كل فرد أن يعاون وزارة الداخلية.

وأشار «عامر» إلى أن الرئيس «ابن مخلص من أبناء مصر يعيش آلام وطموحات الشعب ويشعر بمشاعر البسطاء في هذه المناسبة، ويثمن مشاعر الأم والأب الذين فقدوا أبنائهم، وهو أب لكل الشهداء، وعلينا أن نحذو حذو الرئيس، نبجل هؤلاء الرجال المحترمين الذين ضحوا بحياتهم ونتذكرهم ونكرمهم كل التكريم مادياً ومعنوياً».