شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: تحية لرجال الشرطة في عيدهم بـ25 يناير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، التحية لوزارة الداخلية، على ما قدمه جنودها وأفرادها في 1952 وعدم الاستسلام للاحتلال البريطاني وتسليم الإسماعيلية.
وقال «حساسين» في برنامجه «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، اليوم الخميس: «تحية لرجال الشرطة في عيدهم في 25 يناير».
وقدم «حساسين» التهنئة للرئيس السيسي ووزارة الداخلية وكافة المسؤولين بمناسبة عيد الشرطة.
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