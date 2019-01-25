شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الصيادين يطالب ببديل بعد توقف الصيد في البحر الأحمر لـ7 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الحاج محمد شرابي، شيخ الصيادين، على قرار وقف الصيد في البحر الأحمر لمدة 7 شهور من العام، قائلًا: «هل توجد اتفاقية في العالم تنص على أنه يتم وقف الصيد لمدة 7 شهور وتفتح لمدة 5 شهور من كل عام؟».

وأضاف «شرابي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من سيزرع المليون» مع الإعلامي شعبان بلال، المذاع على فضائية «الصحة والجمال» مساء اليوم الخميس: «الأول لما كان يتم وقف الصيد في البحر الأحمر كان الصيادين بياخدوا ترخيص بالصيد في البحر المتوسط.. ودلوقتي دا ما حصلش».

وتابع شيخ الصيادين: «احنا بنحترم قرار وقف الصيد في البحر الأحمر علشان العملية العسكرية.. واحنا مع الجيش والشرطة.. بس ايه البديل اللى الدولة بتقدمه للصيادين؟».

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في الهيئة العامة للثروة السمكية، أعلنت عن وقف صيد الأسماك بالبحر الأحمر بداية من الأسبوع المقبل، حتى سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى وضع إجراءات عاجلة لتغطية العجز في الأسواق من الأسماك من مزارع الهيئة.