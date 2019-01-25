شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: لجنة الصناعة ضد غلق «حديد حلوان» وسنجتمع مع وزير قطاع الأعمال لتطويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن شركة حديد حلوان أحدى قلاع الصناعية العملاقة وتمتلك إمكانيات كبيرة جدا وأهم ما مميزاتها تواجد عاملين يعتبرون الشركة بمثابة بيتهم الأول.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه خلال زيارته إلى الشركة أكد للعاملين أنه لن يضار عامل في القطاع العام ولا تضار الشركة وأنه ضد إغلاق الشركة ومع تطوير حديد حلوان وجعلها أن تصدر صناعة الحديد والصلب.

وكشف محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن من مشاكل الشركة ضعف توريدات الفحم فضلا عن وجود أفران وغلايات تحتاج إلى الإصلاح، لاسيما أنها الشركة الوحيدة التي تصنع الحديد من خام الحديد.

وتابع رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه سيتم إصدار توصيات وسيتم الاجتماع مع وزير قطاع الأعمال بشان تطوير الشركة مع وجود جدول زمني لتطوير هذه الشركة وإعادتها إلى طاقتها القصوى من الإنتاج كاشفا أن عدد العامل حاليا في شركة حديد حلوان 7 ألاف عامل مقابل 20 ألف في السابق.