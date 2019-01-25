شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفضالي: رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي ستحدث نهضة بالقارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد الفضالي، رئيس وفد الدبلوماسية الشعبية، إن الوفد التقى بأعضاء في البرلمان الألماني لدعم السيسي في مكافحة الإرهاب، السيسي لا يحارب الإرهاب فقط عن مصر، ولكنه يدافع عن كافة دول العالم ويوجه ضربات قاسية لكافة عناصر الإرهاب.

وقال «الفضالي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين+»، إنه يجب أن يحصل الرئيس السيسي على دعم أوروبي في حربه ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن رئاسة السيسي للاتحاد الأفريقي سينتج عنه نهضة وتطور حقيقي لأفريقيا.

وأشار «الفضالي» إلى لقاء عقده بالأمس مع السفير الليتواني في القاهرة، وسمع منه أن مصر نفذت سياسة ناجحة في عهد السيسي تقوم على الانفتاح على العالم

وأضاف أن هناك اتفاقاً قريباً بين مصر وليتوانيا لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا في التعليم، وكذلك إنشاء جامعة أوروبية حديثة في مصر.

ولفت إلى أن التعاون المصري الليتواني سيشمل الفلاح المصري، وهناك اتفاقاً لتوريد عدد كبير من الأبقار الحية والمجمدة المرحلة المقبلة.

وأكد «الفضالي» أنه دعا شخصيات أوروبية لعقد مؤتمر عالمي تشارك فيه قوى أوروبية لدعم مصر في مكافحة الإرهاب.