شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن صرف 95% من مقررات يناير حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات التموينية، ﻭأنه تم صرف ما يقرب من 95 % من المقررات التموينية عن شهر يناير الجارى حتى الآن فى محافظات الوجه القبلى، مع استمرار فتح منافذ وفروع الشركة اليوم الجمعة ، بجانب توفير الشركة العامة لتجارة الجملة السلع فى محافظات الوجه البحرى.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن الوزارة تنفذ استراتيجية طموحة لتطوير ورفع كفاءة مصنعى قها وإدفينا ومصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لافتا الى وجود استراتيجية كبيرة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتقليل استيراد زيوت الطعام الخام بنسبه تصل إلى 30%.

وأوضح الوزير أن الخطة تعتمد على زراعة النباتات الزيتية وتحويل المصانع المصرية إلى العصر بدلا من التكرير وأن تلك الخطة ستوفر فرص عمل كثيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على العملة الصعبة.