شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الجمعة 25/1/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد دافئ على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارا ، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسط على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة ، والإسكندرية العظمى درجة 22 والصغرى 9 درجة ، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة ، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة ، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة ، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 9 درجة ، وسانت كاترين العظمى 17 درجة والصغر 5 درجة .

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 3-5 درجات مئوية.

و يكون الطقس مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، لطيفاً مع ساعات الظهيرة، في حين يكون دافئاً نسبياً في مناطق الأغوار، البحرالميت و العقبة.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات وخفيفة السرعة.

في خليج العقبة: - الرياح: شمالية خفيفة الى مُعتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً

يكون الطقس بارداً في عموم المناطق.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات و خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.