شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال ينعى عمال بتروجيت ضحايا حادث الاسكندرية المرورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعرب مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أسفه الشديد للحادث الأليم الذى راح ضحيته 10 من الشهداء و20 مصابا اثناء توجههم للعمل بشركة بتروجيت بالاسكندرية.

وكلف محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ونائب رئيس اتحاد العمال، وفدا برئاسة احمد السروجى الأمين العام للنقابة العامة لمتابعة الحادث الأليم الذى راح ضحيته 6 من العاملين بالشركة و 6 مصابين من نفس الشركة وقال: إن جميع المصابين سواء كانوا من بين العمال أو غيرهم يتم حاليا علاجهم على نفقة وزارة البترول بمستشفيات الاسكندرية وان وفدا برئاسته سوف يتوجه صباح غد لتقديم العزاء لاسر المتوفين وزيارة الجرحى والمصابين بالمستشفيات.