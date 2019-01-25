شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة توفير المياه: تركيب قطع الصنابير الموفرة بإدارات مرور الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة التنفيذية للمبادرة الوزارية "نقطة مياه تساوى حياة" لتوفير المياه باستخدام الصنابير الموفرة، أن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتعاون مع الحملة، بتركيب القطع الموفرة للمياه بحنفيات الإدارة.

قال ماجد عبدالمجيد، المنسق العام للحملة: إن الإدارة العامة لمرور الجيزة هى إحدى الإدارات المروية التابعة لوزارة الداخلية، والتى باشرت عملية التركيب بالتعاون مع شركة المعصرة للصناعات الهندسية مصنع 45 الحربى التابع لوزارة الانتاج الحربى والمصنعة للقطع الموفرة الذكية بالتعاقد على تركيب وتوريد 5000 قطعة موفرة ذكية بالوحدات التابعة لإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأضاف عبدالمجيد، لـ"الخليج 365"، أن الحملة تمكنت من تركيب القطع الموفره بـ15 وحدة مرورية فيصل؛ الوراق ؛ أوسيم ؛ الصف وبذلك تكون الادارة العامة لمرور الجيزة هى اول إدارة شرطية تابعة لوزارة الداخلية تقوم بتركيب القطع الموفرة.

ونقل عبدالمجيد، إشادة مسئولى الادارة العامة لمرور الجيزة بالمشروع الذى يحقق التوفير يصل الى 75٪، مشيرا إلى حرص المسئولين بتركيب القطع الموفرة تزامنا مع عيد الشرطة، مضيفا أن القطع تم تركيبها طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية للبدء فى تعميم المشروع القومى لترشيد المياه على مستوى الجمهورية وبالأخص الجهات الحكومية قام مجلس الوزراء بإصدار القرار رقم 118 والمنعقد بجلسته بتاريخ 2 مايو الماضى لتعميم المشروع القومى لترشيد المياه على الجهات الحكومية.

يأتى ذلك ضمن الخطة القومية لترشيد المياه، وبالتعاون بن وزارات الأوقاف، والرى، والانتاج الحربى، وتباشر الأوقاف تركيبها بالمساجد.