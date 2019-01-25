شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المدينة الذكية لـ"الداخلية" بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه جارى تنفيذ مدينة ذكية بالعاصمة الإدارية، والتى ستخصص لوزارة الداخلية والدفاع المدنى، لافتًا إلى أنه من خلال تلك المدينة ستستطيع الوزارة مراقبة كل شىء يحدث فى العاصمة، سواء مخالفات مرور أو حوادث أو حرائق، عن طريق كاميرات المراقبة بالعاصمة كلها والتى ستكون متصلة بتلك المدينة الذكية.

وأضاف عابدين، أنه سيمكن من خلال تلك المدينة أيضًا إدارة شبكات البنية التحتية، فمثلاً عند حدوث مشكلة فى المياه بمنطقة ما، سيتم تحديدها والتوجه لحلها على الفور، موضحًا أن كل هذا يدار بمنظومة تكنولوجية نفذتها إدارة النظم والمعلومات بالقوات المسلحة ووزارة الاتصالات.

وأشار رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى وجود حى مخصص للسفارات بالعاصمة، على مساحة ألف فدان، يباع سعر المتر به للسفارة الراغبة بـ400 دولار، لافتًا إلى أنه حتى الآن أبدت نحو 60 سفارة رغبتها فى شراء أراضى بـ"حى السفارات" بالعاصمة الإدارية، كما أشارعابدين إلى إمكانية أى سفارة شراء ما تريده من مساحة حتى 20 فدانًا.