"زراعة البرلمان" تناقش 11 طلب إحاطة.. أبرزها وقف التعديات على أراضى الأوقاف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب عددًا من الاجتماعات الأسبوع القبل، برئاسة النائب هشام الشعينى، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة فى عدد من الموضوعات المتعلقة بقضايا الزراعة. مشروعات القوانين 1. مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى. 2. مشروع قانون بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث". 3. مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين. 4. مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن قانون الزراعة العضوية. طلبات الإحاطة 1. تقنين أوضاع مستأجرى الباطن للأراضى الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، والإجراءات المتخذة حيال التعديات على أراضي الوقف. 2. المغالاة فى تثمين أراضي وضع اليد المقننة للمواطنين بمحافظة الوادى الجديد. 3. التأخر في تسليم 16 ألف فدان على امتداد ترعة الحمام للعاملين بهيئة الإصلاح الزراعى والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. 4. المطالبة بإقامة محطة ري عكسية لعدم وصول مياه الري لنهاية ترعة الساحل، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نهايتي ترعتي الساحل والباسوسية، ورفع نواتج تطهيرهما نظراً لمرورهما داخل الكتلة السكنية ببعض قرى مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. 5. عدم وصول مياه الري لترعة الشبرمانتية بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة. 6. المطالبة بتطهير رشاحي البلييسى والجبلاوي بمنطقتي بركة الحاج ومؤسسة الزكاة بدائرة المرج نظراً لتعرض الشوارع وبيوت الأهالي للغرق. 7. تخصيص بعض أراضي أملاك الدولة لإقامة مشروعات النفع العام بقرية الأهالي بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. 8. معاناة أهالي أرض جزيرة الشعير بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية من رفع القيمة الإيجازية للمنازل وصدور أحكام بالحبس ضد بعض المواطنين. 9. تضرر 1400 فدان من انخفاض منسوب المياه بقريتي الشرفا والمنيرة، فضلاً عن رفع القيمة الإيجازية لأراضي طرح النهر بمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. 10. غلق خزان العين السخنة والمسمى بخزان (قيفار الجوفي) بمحافظة مطروح رغم الاحتياج الشديد للمياه الجوفية بالمحافظة. 11. خطة الدولة لاستصلاح 200 ألف فدان بوادي عربة بمحافظة البحر الأحمر.

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