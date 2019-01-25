كاميرات مراقبة بمحيط اﻹغلاق الجزئى للطريق الدائرى لمنع الزحام بسبب إصلاحات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراقب اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط عملية إغلاق جزئى للطريق الدائرى فى الاتجاهين بمنطقة محور المريوطية حتى المنيب والعكس لمنع الزحام، أثناء إجراء إصلاح فواصل لمدة 10 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية . وستكون تلك الأعمال يوميًا من الساعة 12 مساءً حتى 6 صباح اليوم التالى لمدة 10 أيام وستكون اﻷعمال عبارة عن إصلاح الفواصل العرضية والطولية بالطريق الدائرى فى المنطقة من مطلع المريوطية حتى المنيب فى الاتجاهين. ويبلغ عرض الطريق بمنطقة الأعمال 3 حارات مرورية بكل اتجاه سيتم استقطاع حارة مرورية فقط للقيام بالأعمال وترك باقى عرض الطريق لتسيير الحركة المرورية، وبعد الانتهاء يتم البدء فى الاتجاه الآخر. وعينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة لتسيير حركة السيارات وأن الشركة المنفذة ستقوم بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من (إضاءة - طواحين ضوئية - علامات إرشادية وتحذيرية - مخاريط - فواصل حركة).

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