"النقل" تدرس تركيب ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا بمحطات الكثافة العالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل، أن الوزارة تدرس تركيب ماكينات لاستخراج تذاكر المترو آليا فى المحطات ذات كثافة الركاب العالية، لتخفيف الضغط على شبابيك الحجز بالمحطات والتسهيل على المواطنين.
وأضاف نائب وزير النقل، لـ"الخليج 365"، أن أول دفعة من هذا النوع من الماكينات وعددها 3 ماكينات ستعمل مع افتتاح الجزء الأول من المرحلة الرابعة بالخط الثالث، الممتد من هارون حتى نادى الشمس بمترو مصر الجديدة، فيما سيتم تركيب الدفعة الثانية بالمحطات الأعلى كثافة.
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