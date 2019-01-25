شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 12 عمل درامي رصد أحداث واقعية لتضحيات ضباط الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت الدرامة المصرية صورة واقعية عن الدور الذي يؤدية ضابط الشرطة في حماية الوطن والتصدي للجرائم ،وحماية الممتلكات العامه والخاصة ، وحرص صناع الدراما الرمضانية ألا تمر شخصية ضابط الشرطة في المارثون الرمضاني مرور الكرام فدائما ما تكون شخصية الضابط حاضرة ، ولكن شتان الفارق بين الدور الذي يلعبه ضابط الشرطة في الحقيقة ودور الضابط في العمل الدرامي فاللقطة في العمل الدرامي يمكن أن تعاد بتعليمات من المخرج أكثر من مرة حتي يصل المشهد للحبكة الدرامية المطلوبة أما في الحقيقة فاللقطة التي يظهر فيها ضابط الشرطة لا يمكن أن تعاد.

ها هو مشهد درامي يجسد فية ضابط شرطة مشهد مطاردة عناصر إجرامية وإرهابية وتتسلسل الأحداث حسب سيناريو مؤلف العمل، فقد يصاب الضابط أو يستشهد في لقطة درامية بامتياز، أما في الحقيقة مشهد المطاردة أصعب من الخيال لأن حياة الضابط هي الثمن ، وعقب ثورة 30 يونية كان لافتاً للنظر ظهور شخصية الضابط فى عدد كبير جدًا من المسلسلات، دوت مصر ترصد أبرز أدوار ضباط الشرطة في الأعمال الدرامية.

مسلسل كلبش هو أكثر المسلسلات قربا من واقع الضباط في وزارة الداخلية ونجح المؤلف باهر دويدار في تقديم كل أشكال وأنواع الضباط ، وقدم أمير كرارة بطل شخصية "سليم الانصاري " الضابط المخلص المحبوب الذي لا يتواني عن الحق مهما كلفه ذلك ويتعامل بشهامة في كل مواقفه، وبنفس العمل نجد الفنان محمود البزاوي يقدم نموذج آخر مختلف عن سليم الأنصاري الذي يقدمه كرارة، كونه يتمتع بالذكاء والخبرة "ظابط حويط " يستطيع التعامل بحكمة في المواقف ويعرف كيف يستخرج المعلومة من المجرمين.

مسلسل نسر الصعيد والذي ظهر فيه الفنان محمد رمضان ضابط شرطة بمحافظة قنا ويواجه العديد من المجرمين ، مسلسل رحيم والذي ظهر فيه إيهاب فهمي في شخصية ضابط الأمن الوطني يطارد رجل أعمال يتاجر في السلاح والمخدرات والأدوية المغشوشة.

مسلسل ايوب ويقدم الفنان أحمد كشك شخصية الضابط الشاب حديث التخرج الجدع والمتعاطف مع مصطفي شعبان لاقتناعه الداخلي ببرائته ولكنه لا يجد أدلة علي تلك البراءة فيحاول مساعدته بما يستطيع، وفي إطار القانون ، مسلسل ضد مجهول وقدم خلالة الفنان خالد محمود نموذج لضابط المباحث المحنك الذي يحقق في قضية قتل شائكة ومعقدة صعب الوصول فيها للجاني ، مسلسل طايع حيث جسد عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل شخصية ضابط الشرطة الذى يبحث عن تاجر الآثار ضمن أحداث المسلسل .

مسلسل أمر واقع وجسد فيه كريم فهمى شخصية ضابط شرطة مكلف بالقبض على عدد من الإرهابيين قبل تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية ويقدم ايضا الفنان احمد وفيق شخصية الضابط في نفس العمل والذي يتم إصابته علي يد مجموعة إرهابية ، مسلسل واحة الغروب ويجسد فيه خالد النبوي قصة ضابط البوليس المصري الذي تم إرساله إلى واحة سيوة كعقاب له بعدما شكت السلطات في تعاطفه مع الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغاني والزعيم أحمد عرابي .

مسلسل الحالة ج يجسد فيه أحمد زاهر شخصية ضابط شرطة يدخل في علاقة مع دكتورة بمؤسسة طبية كبيرة وتحدث المفارقات والاتهامات خلال حلقات المسلسل ، مسلسل أرض جو ويجسد خلالة أحمد العوضي دور ضابط شرطة يحقق في واقعة خطف طائرة و تهديد ركابها بالقتل .

مسلسل ظل الرئيس ويجسد فية ياسر جلال دور ضابط حراسات ضمن الفريق المكلف في حراسة الرئيس وأثناء القيام بمهام عمله يتعرض لموقف عديده ، مسلسل وضع امنى ويجسد خلالة عمرو سعد دور ضابط ضابط عمليات خاصة يتعرض لمواقف صعبة أثناء فك الحصار على رهائن المستشفى الخاص ومنع تفجيرها