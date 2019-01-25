شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة طقس مائل للدفء على شمال البلاد، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من جنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 22

شبين الكوم 11 21

طنطا 12 21

دمنهور 10 21

الإسكندرية 09 22

بلطيم 10 22

مطروح 09 20

السلوم 09 20

سيوة 09 23

بورسعيد 12 20

دمياط 12 20

الزقازيق 13 21

الإسماعيلية 10 22

السويس 12 21

العريش 07 21

رفح 07 22

رأس سدر 13 19

نخل 05 21

نويبع 17 23

طابا 14 21

كاترين 05 17

الطور 14 23

شرم الشيخ 16 25

الغردقة 13 25

مرسى علم 13 24

الفيوم 11 24

بنى سويف 11 24

المنيا 12 24

أسيوط 10 24

سوهاج 10 25

قنا 10 26

الأقصر 08 27

أسوان 09 29

أبوسمبل 10 29

الوادى الجديد 05 26

شلاتين 15 28

ابو رماد 14 25

راس حدربة 16 26

حلايب 17 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 34

المدينة 18 31

الرياض 16 28

المنامة 16 23

أبوظبى 18 28

الدوحة 18 24

الكويت 12 22

دمشق 01 14

بيروت 14 20

عمان 06 17

القدس 06 17

غزة 12 21

بغداد 08 21

مسقط 20 27

صنعاء 07 25

الخرطوم 24 39

طرابلس 09 14

تونس 07 12

الجزائر 09 12

الرباط 08 18

نواكشوط 16 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 10

إسطنبول 07 14

إسلام آباد 02 16

نيودلهي 06 18

جاكرتا 25 30

بكين 05- 05

كوالامبور 23 33

طوكيو 01 08

أثينا 06 13

روما 01 10

باريس 01 04

مدريد 02 10

برلين 05- 03-

لندن 02 08

مونتريال 21- 04-

موسكو 19- 12-

نيويورك 08- 03

واشنطن 07- 04