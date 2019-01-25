شكرا لقرائتكم خبر عن 25 يناير عيد الشرطة المجيد.. اغنية تبرز جهود الداخلية بعيدها 67.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

25 يناير عيد الشرطة المجيد، أغنية تبرز جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن الداخلي تزامناً مع احتفالات عيد الشرطة .

وتحتفل وزارة الداخلية بعيد الشرطة رقم 67، وذلك عندما سطر رجال الشرطة ملحمة تاريخية بالإسماعيلية سنة 1952، واستبسلوا فى الدفاع عن المحافظة ورفضوا تسليم المبنى للإنجليز.

ويعد عيد الشرطة، تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952، التى راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية، علي يد الاحتلال الإنجليزى فى 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزى.