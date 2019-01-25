"ذبيح فندق وسط البلد وحفل إباحي و4 جثث في الصالة".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع التي شغلت الرأي العام، وحظيت بمتابعة كثيرين خلال الساعات الماضية.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا..

"كتب كتاب في قسم شرطة"

وافقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على التماس قدمته مواطنة لعقد قرانها داخل قسم شرطة أول مدينة نصر، حتى يتمكن والدها المحبوس من حضور الحفل.

جريمة فندق وسط البلد

في الثالثة من فجر الأحد الماضي، وقفت "ح. ا" تستعجل موظف أحد الفنادق المتوسطة بوسط القاهرة لإنهاء إجراءات خروجها بعد ساعات فقط من وصولها رفقة طفلها.

"عفاريت الدائري"

أسبوعان مرا فقط على مطاردة مثيرة دارت أحداثها بشارع الهرم بين ضابط وأمين شرطة بمرور الجيزة وتاجري مخدرات حتى شهدت المحافظة ذاتها مطاردة بالرصاص الحي على غرار أفلام "الأكشن"، لكن هذه المرة أعلى الطريق الدائري انتهت بسقوط 3 عناصر شديدي الخطورة كونوا عصابة للسرقة بالإكراه.

حفل إباحي ومسكرات

كشفت أجهزة الأمن في القليوبية غموض مقتل فتاتين في شبرا الخيمة، بعد أن عثر على جثتيهما عاريتين أسفل كوبري بهتيم وسط الزراعات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

"4 جثث في الصالة وبقايا رنجة"

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ملابسات العثور على جثامين 4 من أسرة واحدة داخل شقة بأكتوبر.

قتل جده وأحرق جثته

أمرت نيابة الظاهر، بإحالة "نبيل. س" طالب، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل جده خنقًا ثم أحرق جثته، بغرض السرقة.