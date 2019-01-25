إطلاق مبادرة "بأيدينا نجملها" بجامعة عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أطلق الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، اليوم الخميس، مبادرة "بأيدينا نجملها" لتنمية روح الولاء للطلاب وبث حب العمل التطوعي والمشاركة في العمل المجتمعي.

وتهدف المبادرة أيضًا تنمية الشعور بالمسؤولية والانتماء تجاه الجامعة والذي يوّلد بدوره الانتماء للمجتمع والوطن.

وأجرى عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب، جولة تفقدية لمبنى الجمهورية "طلبة" وملاعب المدينة، حيث يقوم أكثر من ١٢٠ طالب وطالبة متطوعين فى المشاركة في أعمال التزيين والتجميل للمبنى المكون من ٩ أدوار ويتسع لما يزيد عن ٤٠٨ غرفة، بالإضافة إلى أعمال تشجير الممرات المحيطة بالمبنى والملاعب.

أوضح سعود، إن المبادرة هدفها إشراك الطلاب في تجديد وتطوير منشآتهم بما يزيد من حرصهم للحفاظ عليها بإعتبارهم أصحاب المصلحة الأساسيين، مؤكدًا أن المسئولية مشتركة بين إدارة الجامعة والطلاب "كلنا يد واحدة وصولاً للأفضل".

وأكد سعود، أنه يجرى حالياً تطوير للمنظومة الطبية للطلاب لتوفير خدمة طبية وعلاجية متميزة، كما يتم منح الأطباء دورات أوروبية معتمدة في الإنعاش لضمان تطوير خدمة الطوارئ، لافتاً إلى أن هناك خطة شاملة للتدريب المستمر للأطباء بمستشفى الطلبة.

وقال إن المبادرة تتضمن خطة تشغيل للملاعب عقب الإنتهاء من صيانتها على أن تفتح بالمجان للطلاب على مدار اليوم لممارسة الأنشطة الطلابية.

ومن المقرر أن تستمر أعمال المبادرة طوال إجازة نصف العام بمشاركة أكثر من ١٢٠ طالب وطالبة.