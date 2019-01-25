الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في والدة وزير المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمد مختار أمين رئاسة الجمهورية؛ للتعزية في وفاة والدة الدكتور محمد أحمد معيط وزير المالية.

كما أوفد الرئيس السيسي، العميد عمرو عزام؛ للتعزية في وفاة محمود محمود فراج، والعميد السيد لاشين للتعزية في وفاة صافيناز أحمد الشاذلي، وإبلاغ أسرهم خالص العزاء والمواساة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وتوفيت الثلاثاء الماضي، والدة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى أحد مستشفيات القاهرة. وقطع معيط، زيارته إلى مدينة دافوس السويسرية، حيث يشارك ضمن وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادى العالمى، للعودة إلى مصر على الطائرة المتجهة من مدينة زيورخ السويسرية إلى القاهرة.