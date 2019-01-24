أخبار مصر | "أحمد شوشة زيه مفيش".. إعلام المصريين تهدي شهداء الشرطة أغنية جديدة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أحمد شوشة زيه مفيش".. إعلام المصريين تهدي شهداء الشرطة أغنية جديدة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنتجت مجموعة إعلام المصريين، أغنية تحت عنوان "أحمد شوشة زيه مفيش"، وأهدتها لشهداء عملية الواحات، الذي راح ضحيتها 16من قوات الأمن ومقتل وإصابة 15 إرهابيا.

شيع الآلاف من محافظة السويس جنازة الشهيد ملازم أول أحمد حافظ شوشة شهيد حادث الواحات الإرهابى وسط حزن وبكاء المشيعين.

وأشاد حافظ أبوشوشة، والد الضابط أحمد، أحد شهداء حادث الواحات الإرهابي، بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع أسر الشهداء.

وقال "أبوشوشة"، في تصريحات له، إنه خلال فترة وجيزة ستنهي مصر على الإرهاب الأسود كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفًا: "أحمد ابني كان يتمنى الشهادة في كل مأمورية يخرج لها»، متابعا: «دي أعلى رتبة شهادة يحصلون عليها، وابني مات بطلا ولم يترك سلاحه حتى استشهد.. ذخيرته خلصت فأخذ سلاح زمايله يقاتل به حتى استشهد".

وأشار إلى أن لقاء الرئيس بأسر الشهداء حمل طابعا مميزا، وشعرنا بحنان السيسي في اللقاء، وشعرت بوجود ابني أحمد معايا ولم احس أنه رئيس الجمهورية، متابعًا: "الرئيس مش محتاج حاجة وإيده نضيفه ويا ريت يبقى هو الرئيس الفترة الجاية، لأنه لا يصلح أحد لقيادة مصر غيره".

وتحتفل وزارة الداخلية، خلال أيام بعيد الشرطة رقم 67، وذلك عندما سطر رجال الشرطة ملحمة تاريخية بالإسماعيلية سنة 1952، واستبسلوا فى الدفاع عن المحافظة ورفضوا تسليم المبنى للإنجليز.

ويعد عيد الشرطة، تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952، التى راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية، علي يد الاحتلال الإنجليزى فى 25 يناير عام 1952، بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزى.