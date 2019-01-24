شكرا لقرائتكم خبر عن الزميل حسن مجدى يقدم احتفالية يوم الوفاء الوطني لتكريم الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الزميل حسن مجدى، رئيس وحدة التقارير الخاصة بدوت مصر، احتفالية يوم الوفاء الوطنى ورد الجميل، لتكريم شهداء الجيش والشرطة، بحضور عدد من رموز المجتمع من الإعلاميين ونواب البرلمان ورجال الجيش والشرطة.

وقال مجدى خلال تقديم الاحتفالية التي تنظمها القبائل العربية المصرية بالتنسيق مع جمعية زوجات ضباط الشرطة، بأحد فنادق مصر الجديدة، أن الاحتفال اليوم والذى يأتى بالتزامن مع احتفالات أعياد الشرطة، لنكرم شهداء اليوم الذين يكتبون بدمائهم بطولات جديدة للشرطة المصرية التى تملك عقيدة راسخة تجلت فى 25 يناير 1952 خلال مواجهتها قوات الاحتلال البريطانى حين رفضت تسليم أسلحة قسم الإسماعيلية وقرر رجالها الضباط والجنود التضحية بأرواحهم فداء لشرفهم وواجبهم أمام الجيش البريطاني الذى كان يعتبر أقوى جيوش العالم في هذا الوقت.

وأضاف مجدى أنه لا يمكن أن نفصل بين نضال أبنائنا وشهدائنا اليوم، وبين نضالهم فى 1952 وما قبلها، فهذه عقيدة رجل الشرطة ورجل الجيش المصرى، الذى وقف قبل سنوات طويلة أمام جيش دولة عظمي وضحى بنفسه، واليوم يقف أمام إرهاب تموله أيضا دول عظمى، ويتمكن من هزيمته وضحره.

وتابع حسن مجدي قائلا:" مصر اليوم تعيش لحظات لفظ الإرهاب لأنفسه الأخيرة وهذه ليست المرة الأولي التي يقف فيها أبناء الشرطة والقوات المسلحة أمامه.

وتابع أن الأسماء التى يتم تكريمها فى الاحتفالية من أمهات وزوجات وأبناء ضباط الجيش والشرطة الشهداء، ليست مجرد أرقام ولا يمكن أن ننظر لها على أنها أسم أو رقم، فكل أسم خلفه بطولة وقصة طويلة وأسرة ضحت بأغلى أبنائها فى سبيل الوطن، وقائمة تمتد من اللواء الذى ضحى لينقذ وطنه وجنوده وحتى الجندى الذي وقف يدافع عن زملائه وبلاده، وجميعهم دم واحد وروح واحدة تحمينا اليوم وتضمن لبلادنا الحياة رغم كل ما قابلته.

وحضر الاحتفالية العديد رموز الجيش والشرطة ورجال البرلمان والإعلاميين، مثل اللواء حمدى بخيت رئيس عمليات القوات المسلحة الأسبق، والإعلامى والنائب البرلماني مصطفى بكري، والنائب أحمد رفت نائب مجلس شعب، واللواء ايمن هنداوى، والعميد محمود الجوهري وكيل إدارة نجدة السياحة، واللواء ناجى شهود نائب مدير أكاديمية ناصر العسكريه العليا.