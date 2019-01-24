انت الان تتابع رئيس الحجر الزراعي: قرار السعودية بحظر البصل «ظالم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الدكتور أحمد العطار: نحن حائط الصد الأول ضد أى أمراض نباتية وافدة من الخارج.. ونقف ضد أى محاولات للضغط على الحجر الزراعي سواء من الداخل أو الخارج

يعد الحجر الزراعي المصري حائط الصد الأول ضد أى أمراض أو آفات قد تصيب الثروة الزراعية، كما أنه مسئول عن حماية الدول الأخرى من أى آفات مرضية يمكن أن تخرج من مصر، ويوجد في مصر 40 منفذا في جميع أنحاء الجمهورية، يشرف عليها الحجر الزراعي. "التحرير" التقى المسئول الأول عن حماية المحاصيل الزراعية الواردة من الخارج للوقاية من أى أمراض قد تكون وافدة من الدول الأخرى، وهو الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي الذي كشف عن تفاصيل أزمة حظر السعودية للبصل المصري وكذلك وقوف الحجر الزراعي ضد الضغوط التي يتعرض لها من جانب بعض تجار الاتحاد الأوربي وإلى نص الحوار:

- ما هو الدور الرئيسي للحجر الزراعي في مصر؟ - الحجر الزراعي في مصر هو جهاز رقابي وخدمي، ودوره الحفاظ على الثروة الزراعية للبلاد، بالإضافة إلى الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية من خلال التعامل مع المشاكل الفنية لها، بمعنى أن كل دولة تحافظ على الثروة الزراعية للداخل من خلال منع دخول أى أمراض نباتية قد

- ما هو الدور الرئيسي للحجر الزراعي في مصر؟

- الحجر الزراعي في مصر هو جهاز رقابي وخدمي، ودوره الحفاظ على الثروة الزراعية للبلاد، بالإضافة إلى الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية من خلال التعامل مع المشاكل الفنية لها، بمعنى أن كل دولة تحافظ على الثروة الزراعية للداخل من خلال منع دخول أى أمراض نباتية قد تصيب المحاصيل الزراعية، وكذلك الحفاظ على الدول الأخرى من الآفات الزراعية وذلك وفق الاتفاقيات الدولية.

- أثيرت مؤخرا قضية الطماطم "023" المصابة بفيروس تجعد الوراق وأصيب العديد من الحقول واشتكى منها الكثير من الفلاحين.. ما تفاصيل هذه القضية وكيف دخلت هذه التقاوي؟

- القضية لم يكن لها علاقة بالحجر الزراعي في البداية، فالحجر الزراعي دوره رقابي، بحيث يفحص المنتج أثناء دخوله إلى البلاد، بحيث نضمن سلامة المنتج القادم من الخارج، حيث يتم فحصه ظاهريا طبقا للقواعد الدولية العامة وبعد دخوله إلى البلاد يتم زراعته في الدولة، وهناك جهات أخرى تتابع الإشراف على جودته ومدى حيويته مثل الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، أما الحجر الزراعي فيتعامل معها قبل دخولها إلى البلاد أما الأزمة الخاصة بالطماطم فكانت ترتبط بصنف معين وكانت سمعته جيدة ويزرع منه كميات كبيرة جدا، وكان هذا الصنف يظهر مقاومة لأخطر الفيروسات التي تصيب الطماطم وهو فيروس تجعد الأوراق، وهو فيروس موجود في مصر ومنتشر وليس فيروسا حجريا، إذ لا يتم منعه لأنه لم يكن معروفا أنه ينتقل من خلال البذرة وليس لدينا دليل حتى الآن أنه دخل مع البذرة لكن صنف 023 كان يتم تسويقه من قبل الشركة المستوردة له على أنه صنف مقاوم للفيروس وقد أثبت خلال الثلاث سنوات السابقة أنه بالفعل مقاوم للفيروس وكان يعتمد عليه الفلاحون كصنف مقاوم، وبالتالي كان يباع بسعر مرتفع للغاية وفوجئنا بشكاوي كثيرة من المزارعين خاصة في مناطق وادي النطرون وكفر الشيخ والنوبارية وإسكندرية بالوجه البحري بالنسبة لمحصول الطماطم ولا يعرفون سبب هذه الإصابة، وتم تشكيل لجان من وزارة الزراعة وتأكد إصابة الطماطم بهذا الفيروس إصابات شديدة ووصلت الإصابات إلى 90% في المناطق التي تم سحب العينات منها، وفي بعض الحقول وصلت إلى 100% وهذا شيء مقبول بالنسبة لصنف مفترض أنه مقاوم للفيروس وبالتالي كان الإجراء السريع منا تعليق استيراد الصنف لحين إعادة تقييم الأزمة، واكتشفنا أن الصنف مسجل كصنف عادي وليس مقاوما للفيروس وبالتالي لا يجب تسويقه من جانب الشركة كصنف مقاوم للفيروس وبالتالي فمن حق أى شركة أن تسجل الصنف على أنه حساس "مقاومته ضعيفة" ولا يوجد ما يمنع من ذلك لكن هنا يجب أن تعلن الشركة للفلاحين أن هذا الصنف مقاومته ضعيفة حتى يستعد الفلاح لذلك.

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- دعنا نتحدث عن القضية الأحدث وهى قضية حظر دولة السعودية للبصل المصري.. ما هى الأسباب؟

- كان هناك في عام 2017 حظر من جانب السعودية على بعض المحاصيل المصرية مثل الفراولة والفلفل وقامت مصر بعمل بعض الإجراءات التشديدية للرقابة على الفلفل والفراولة، وجاءات هذه الإجراءات بنتائج جيدة جدا وقابلت أنا ورئيس مجلس الصادرات الزراعية الدكتور عبد الحميد الدمرداش وفدا من وزارة الزراعة السعودية، وطالبنا برفع الحظر واتفقنا على بعض المعايير لأنه لا يوجد دولة في العالم تقوم بالحظر على محصول بالكامل عندما تكون هناك شحنات مخالفة، لأن هذا الإجراء لم نره إلا في حالات نادرة بدول الخليج ومصر تتعامل مع الاتحاد الأوربي وأمريكا وروسيا وهم يستوردون من مصر كميات ضخمة جدا ونحن نستورد من دول كثيرة ولا يجوز عندما نكتشف شحنات مخالفة من بعض الشركات أن نحظر الدولة بالكامل، لأن ذلك فيه ظلم شديد والإجراء الطبيعي الواجب اتخاذه في هذه الحالة يتم إخطار الدولة وفي هذه الحالة يتم حظر المصدر فقط، وهى أقصى عقوبة يمكن اتخاذها وأخبرنا الجانب السعودي بهذه الإجراءات لكنهم لم يقتنعوا واقترحنا عليهم أن يتم إخطارنا بأى شحنة مخالفة وأن يتم إبلاغنا رسميا بذلك أولا بأول لكنهم أصروا أنه بعد ورود ثلاث شحنات مخالفة يتم حظر المحصول بالكامل من مصر ورفضنا ذلك، لكنهم مصرون على موقفهم وهى دولة ذات سيادة ومن حقهم أن يتخذوا ما يرونه في صالحهم ورغم أننا اتفقنا على إخطارنا بأى شحنة مخالفة كي نتخذ الإجراء اللازم كما اتفقنا على أن أى شحنة مصرية مخالفة ترد عبر دول أخرى لا يجب أن تحسب ضمن الثلاث شحنات المتفق عليها من المخالفات، وهذا ما اتفقنا عليه لكننا فوجئنا أن السعودية أعلنت على موقعها الإلكتروني لوزارة الزراعة حظر البصل المصري، رغم أنهم لم يخطرونا بأي شحنة مرفوضة وبها متبقيات مبيدات.

- هناك قضية القمح المستورد الملوث بالأرجوت والذي يشترط الحجر الزراعي أن يكون صفر% بينما تغيرت تلك الشروط الآن لتصبح 05.% .. ما تفاصيل هذه الأزمة؟

- مشكلة الأرجوت نشأت بسبب خلط في المعايير بين صحة الإنسان وصحة النبات والحجر الزراعي منوط به صحة النبات وبالتالي الحفاظ على القمح المصري من أى آفات أو أمراض وتعد نسبة 05.% هى نسبة تتعلق بصحة الإنسان وفق معايير "الكودكس" ونحن كحظر زراعي نفرض صفر% من الأرجوت في القمح لأن الأرجوت بأي نسبة يمثل خطورة على القمح في مصر وعلى الذرة والشعير أيضا ولو قامت مصر بفرض شروط على القمح المستورد بحيث يصبح صفر% من الأرجوت فلن يتقدم أحد للمناقصات و"مش نعرف حنجيب قمح والناس مش هتاكل" والحل كان هنا إننا نستورد بنسبة 05.% كحد أقصى بشرط منع دخول هذه النسبة إلى البلد من خلال غربلتها وتطهيرها لضمان خلوها تماما من الأرجوت ويتم إعدام المخلفات من ناتج عملية الغربلة تحت إشراف الحجر الزراعي وإذا جاءت الشحنة أعلى من 05.% يتم رفض الشحنة بالكامل.

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- هل تعرضتم للوبي وضغط من خلال بعض الشركات التي اتفقت على عدم تصدير القمح لمصر بعض فرض مصر شروط صارمة لمنع دخول قمح ملوث بالأرجوت؟

- بالفعل هذا يحدث وليس في القمح فقط، فعندما تتخذ قرارات تحافظ بها على الثروة الزراعية بالداخل يأتى الطرف التجاري ليعترض، وهذا حدث في البطاطس عندما وضعنا شروطا صارمة لاستيراد تقاوي البطاطس، بحيث نمنع دخول أى مرض للأراضي المصرية فاعترض التجار وعملوا لوبي للضغط، وتحدثوا مع رجال الأعمال بالاتحاد الأوروبي حتى يجروا اتصالات دبلوماسية للضغط لتغيير هذه الشروط واعترضوا اعتراضات شديدة لكن الحجر الزراعي أصر على موقفه لأنه موقف مبني على أساس علمي وكان رد الاتحاد الأوروبي هو احترام القرار المصري وأنهم غير معترضين على هذه الشروط وبالتالي فالحجر الزراعي لا يخضع لضغوط سواء داخلية أو خارجية ووضعط شروطا جديدة عندما ترأست الحجر الزراعي واعترض التجار لأنهم يريدون أن يشتروا البطاطس من الخارج بأقل سعر حتى يربح ولا ينظر للبعد الفني، حدث صدام معهم لكن في النهاية العلم هو الذي ينتصر.