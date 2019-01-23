بالصور.. وزيرة الثقافة تفتتح نشاط الفن التشكيلي بمعرض الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- نادر نبيل:

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، نشاط الفنون التشكيلية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يتضمن عددا من القاعات والورش الفنية.

وبدأت الوزيرة جولتها اليوم في معرض الكتاب بافتتاح معرض وورشة حول الشاعر محمد عفيفي مطر، والتي تقام بالتعاون مع الناقد هشام قنديل مدير جاليري ضي.

وأشادت الوزيرة بالمعروضات مؤكدة أن مصر مازالت غنية بالمواهب الفنية التي لا تشارك في معرض الكتاب، في يوبيله الخمسين.

وانطلقت الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس، حيث يقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور خمسين عاما على انطلاقه للمرة الأولى سنة 1969.

وتستمر هذه الدورة المميزة حتى الخامس من فبراير المقبل، وتحل جامعة الدول العربية كضيف شرف للمعرض وهو يحتفل بيوبيله الذهبي، ولذلك يتخذ من شخصيتي المفكر الراحل ثروث عكاشة والأكاديمية البارزة الدكتورة سهير القلماوي، علامتي دورته الاحتفالية باعتبارهما مؤسسين لهذا الكيان الثقافي الكبير.

ويشارك في هذه الدورة 748 ناشرا عبر أجنحتهم التي يعرضون فيها إصداراتهم إلى جانب إصدارات 525 ناشرا آخرين يشاركون عبر التوكيلات، وبذلك يصبح إجمالي عدد الناشرين المشاركين بأنفسهم والعارضين لغيرهم 1273 ناشرا، إضافة إلى ستة من مزاولي مهنة بيع الكتب بسور الأزبكية وتشارك نحو 35 دولة في دورة العيد الذهبي، بالإضافة إلى ثلاث دول تشارك في المعرض للمرة الأولى وهى كينيا وغانا ونيجيريا.