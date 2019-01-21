مصر | "بسبب الإهمال".. طفل يلقى مصرعه في بالوعة صرف بالمنزلة دقهلية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بسبب الإهمال".. طفل يلقى مصرعه في بالوعة صرف بالمنزلة دقهلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى طفل مصرعه، اليوم الأحد، غرقًا في بالوعة مياه صرف صحي بمركز المنزلة محافظة الدقهلية، بعد فشل إنقاذه رغم مرور أربع ساعات على سقوطه.

وبعد انتشال، الطفل الذي يدعى محمد هاشم الصابر، بالمنزلة دقهلية، من بالوعة الصرف، تم التوجه به إلى مستشفى المنزلة العام، حيث شهد محيط المستشفى تجمهر عدد من أهالي الطفل الذي فقد المنية.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الطفل ذو السبع أعوام، سقط في أحد بالوعات مياه الصرف الصحي بمحيط مدرسة الفقاعي بالمنزلة، وذلك بسبب عدم وجود غطاء عليها.

وأرجع المصدر أن سيارتي مطافي وإسعاف، قد توجها إلى موقع الحادث، لمحاولة إنقاذ الطفل من الغرق، ولكن جاءت المحاولات جاءت دون جدوى.

وعقب الحادث، حالة غضب عامة من قِبل الأهالي بالمنزلة، تفجرت معظمها على مواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرة إزهاق الأرواح بسبب الإهمال، حتى تقاعس محاولة إنقاذه أثناء الغرق.