شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالقادر شهيب: فترة حكم المستشار عدلي منصور من أصعب المراحل التاريخية لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي، عبد القادر شهيب، إن مرحلة حكم المستشار عدلي منصور لمصر من أصعب المراحل التاريخية التي مرت بها البلاد.

وأضاف شهيب، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كتابه «335 يوما من حكم المستشار» حاول خلاله أن يقدم جهد لمن سيسجل التاريخ ومن يكتب التاريخ بداية من 25 يناير 2011 وحتى الآن.

وتابع شهيب، أنه قام بتأليف 8 كتب من ضمنهم كتاب من جزئين، يرصد تطورات ما حدث في هذه الفترة من تاريخ مصر منذ عام 2011 وهي فترة مهمة وخطيرة ومليئة بالتحديات والصعاب والأزمات والمشاكل والمؤمرات على مصر من داخلها ومن خارجها.

وأضاف شهيب، أن كتاب «335 يوما من حكم المستشار» يتناول فترة المرحلة الانتقالية الثانية بداية من 3 يوليو وتنفيذ خارطة المستقبل، والتي اقتضت بتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا برئاسة الجمهورية وتولى شؤون البلاد،، ويوضح الكتاب الدور الذي قام به المستشار عدلي منصور، وهي فترة شديدة الصعوبة بالنسبة مصر وكانت أصعب من المرحلة الانتقالية الأولى التي تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد.