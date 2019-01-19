أخبار مصر | "مصر للطيران" تنقل 6 خراتيت من چوهانسبرج إلى بكين (صور)

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نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي، في نقل شحنة تضم 3 باليت حمولة 6600 كجم كل باليت يحتوي على 2 خرتيت بإجمالي 6 خرتيت.
وجاء ذلك من چوهانسبرج بجنوب أفريقيا إلى بكين بالصين عبر مطار القاهرة الدولي، على رحلات مصر للطيران رقم 840 المتجهة من جوهانسبرج إلى القاهرة، ثم رحلة رقم 95 من القاهرة إلى بكين.
وكما نجحت مصر للطيران، في توفير كافة السبل التي تضمن سلامة نقل الحيوانات برغم كونها شحنة ذات طبيعة خاصة.
لأول مرة.. قبول ٣٨٠ طيارًا للعمل بـ"مصر للطيران"
أصدر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، توجيهات بقبول جميع الطيارين المصريين الذكور والإناث والبالغ عددهم ٣٨٠ طياراً الذين اجتازوا كافة الاختبارات المقرره، ولم يقتصر على ٢٦٠ طيارا كما جاء فى إعلان مصر للطيران، وذلك لأول مرة يتم قبول هذا العدد من الطيارين بدفعة واحدة، منذ أكثر من خمس سنوات.
ومن المقرر انضمام 280 طيارًا لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية و100 طيار لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية اكسبريس.
وصرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن قبول جميع الطيارين الناجحين يأتى مواكبًا لخطة تحديث أسطول الشركة الوطنية التى تتم حاليًا والتى تستهدف زيادة حجم الأسطول وتوسعة شبكة الخطوط الجوية للشركة وانضمام طائرات جديدة لمصر للطيران اعتبارا من مارس المقبل.
يأتى هذا فى ضوء حرص وزارة الطيران المدني على المشاركة فى حل مشكلة الطيارين الغير العاملين والتي كانت محل شكوى في السنوات الماضية.
وتزايد أعداد الخريجين الجدد من الطيارين المصريين سواء من أكاديمية علوم الطيران بمصر أو من الأكاديميات المعتمدة دوليًا مقارنة بالتشغيل الفعلي ومتطلبات العمالة لشركة مصر للطيران وشركات الطيران الخاصة العاملة بمصر.
وتم التدقيق فى اختيار الطيارين المتقدمين من خلال اجتياز أعلى معايير الاختبارات فى هذا المجال والتى تمت على عدة مراحل شملت الاختبارات النفسية واللغة الانجليزية والاختبارات الفنية الخاصة بعلوم الطيران المختلفة، بالإضافة إلى المقابلة الشخصية لتحقيق الكفاءة والالتزام بالمهنية المشهودة دائمًا للطيارين المصريين.
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