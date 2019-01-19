أخبار مصر | "مصر للطيران" تنقل 6 خراتيت من چوهانسبرج إلى بكين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تنقل 6 خراتيت من چوهانسبرج إلى بكين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي، في نقل شحنة تضم 3 باليت حمولة 6600 كجم كل باليت يحتوي على 2 خرتيت بإجمالي 6 خرتيت.

وجاء ذلك من چوهانسبرج بجنوب أفريقيا إلى بكين بالصين عبر مطار القاهرة الدولي، على رحلات مصر للطيران رقم 840 المتجهة من جوهانسبرج إلى القاهرة، ثم رحلة رقم 95 من القاهرة إلى بكين.

وكما نجحت مصر للطيران، في توفير كافة السبل التي تضمن سلامة نقل الحيوانات برغم كونها شحنة ذات طبيعة خاصة.