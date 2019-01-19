أخبار مصر | الحكومة تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تعلن عن وظائف خالية.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة المصرية عبر موقعها الرسمي على الانترنت، عددًا من الوظائف الخالية، وفيما يلى نعرض مجموعة الوظائف.

الجهاز التنفيذى لإدارة وتشغيل وصيانة المترو مدير عام الوحدات المتحركة (شبرالخيمة/ الجيزة) الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي مدير عام الشئون المالية والتمويل المركز القومى لبحوث المياه مدير عام الشئون القانونية مدير عام الشئون الادارية الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل الأمين العام رئيس الادارة المركزية للشئون الاقتصادية مدير عام شعبة المشروعات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رئيس الإدارة المركزية للانتاج والتشغيل مدير عام شئون الخدمات البيطرية مدير عام الادارة العامه للميزانية والحسابات مدير عام الاتفاقيات والعقود الخارجية الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية مدير عام الإدارة العامة للتسويق مدير عام الإدارة العامة للمشتريات والمخازن الهيئة العامة للأرصاد الجوية مدير عام الإدارة العامة للحاسب الالكتروني الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وظائف قيادية واشرافية الهيئة العامــة للخدمــات البيطريــة مدير عام الادارة العامة للشئون الادارية مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط مدير عام الادارة العامة لأوبئة وامراض الدواجن الهيئة القومية للأنفاق رئيس الإدارة المركزية للدراسات مدير عام الاعمال الكهربائية مدير عام التمويل مدير عام المرافق مدير عام المشتريات و المخازن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية رئيس الادارة المركزية للمعامل المركزية مدير عام الادارة العامة للمخازن والمشتريات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مدير عام الإدارة العامة للاختبارات الكيماوية ومواد التشييد مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية جامعة الإسكندرية مدير عام الشئون المالية (المستشفيات الجامعية) جامعة المنصورة أخصائى شئون مالية مهندس أخصائى إحصاء وحاسبات إلكترونية سائق معاون خدمة جامعة بنها مدير ادارة الطب الوقائى مدير ادارة الطب العلاجى مدير ادارة الصيدلة جامعة دمياط مدير عام كلية التربية مدير عام شئون التعليم والطلاب جامعة دمياط مدير عام مكتب رئيس الجامعة ديوان عام محافظة سوهاج مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية صــندوق بحـوث ودراسـات التعمـير مدير عام البحوث والدراسات مـديـر عــام التمــويـــــــل مـديـر عــام الشــئون المـاليـــة والاداريـــة مـديـر عــام دراســات جــدوى المشـروعــــات محافظة الاقصر وظائف قيادية مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة أسوان وكيل مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة اسوان مديرية التربية والتعليم بالشرقية مدير عام الشئون المالية والادارية مدير عام الشئون التنفيذية مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية مدير عام الإدارة العامة لشؤن التجارة الداخلية مديرية الزراعة ببني سويف مدير عام الزراعة بمركز سمسطا مدير عام الشئون الزراعية مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية مدير عام الادارة العامة للمجازر والصحة العامة معهد بحوث الإلكترونيات مساعد باحث (معيد) باحث مساعد (مدرس مساعد) مدير عام الشئون المالية مدير عام الإدارة العامة للشئون العملية والتعاون الدولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدير عام مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة القليوبية مدير مديرية الاسكان والمرافق وزارة التموين والتجارة الداخلية وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية وكيل المديرية لشئون الرقابة والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط وكيل المديرية لشئون التموين والتوزيع بمحافظة سوهاج وزارة السياحة وظائف قيادية وزارة الطيـــــران المدني مديــر عـــام البضائــع الخطــرة مديــر عـــام البضائــع الخطــرة مديــر عـــام مركز خدمــة العمــلاء ​

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